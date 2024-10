Η Νικολούλη έβαλε το κόκκινο σακάκι και το Twitter ξεσάλωσε: «Τρεις και μία τους πάει με την Αγγελική» (vid)

Καθήλωσε η χθεσινή (25/10) εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη να εμφανίζεται με το θρυλικό κόκκινο σακάκι και το Twitter να παίρνει φωτιά.

Η παρουσιάστρια έχει συνηθίσει το κοινό στο να φορά κόκκινο σακάκι, όταν ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος της υπόθεσης. Η εκπομπή ασχολήθηκε με τους 5 παράξενους θανάτους βρεφών στην Αμαλιάδα, με κοινό πρόσωπο μια 24χρονης Ειρήνης.

Η παρουσία της Ειρήνης έχει συσχετιστεί συνολικά με τις παρακάτω υποθέσεις βρεφών:

Το «Φως το Τούνελ» φέρνει στη δημοσιότητα ένα ακόμη περιστατικό, στο οποίο παρούσα ήταν και πάλι η 24χρονη.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβρη του 2016 στην Πάτρα, οι γιατροί επαναφέρουν στη ζωή το βρέφος της φίλης της που πρόσεχε.

Πριν την έναρξη της εκπομπής της, η Αγγελική Νικολούλη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGΑ για τις υποθέσεις των νεκρών βρεφών που έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Αυτή τη νύχτα θα φέρουμε στο φως σοβαρά στοιχεία και αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση των νεκρών βρεφών. Συγκλονίζει η μητέρα ενός άγνωστου μέχρι σήμερα περιστατικού, με το δικό της μωρό που σώθηκε από θαύμα στα χέρια των γιατρών. Για να εδραιώσουμε αυτή τη μαρτυρία, έχουμε και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο, που “μιλάει”.

Επίσης, θα ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, τις ώρες που πέθανε το 2ο παιδί αυτής της κοπέλας. Είναι πολλά τα στοιχεία που θα βγουν αυτή τη νύχτα, αλλά αυτό που με σοκάρει είναι κάτι σοβαρό που ανατρέπει το όποιο οικοδόμημα κάποιοι ήθελαν να χτίσουν. Μιλάμε για μία μαρτυρία που έχει ελεγχθεί και ο μάρτυρας πέρασε την πόρτα των Αρχών για να καταθέσει. Είναι μια νύχτα ‘καυτή’», δήλωσε.

Λίγο αργότερα, η Αγγελική Νικολούλη εμφανίστηκε με κόκκινο σακάκι θέλοντας να περάσει το μήνυμά της και το Twitter πήρε... φωτιά. «Όταν φοράει κόκκινο... όλα έχουν τελειώσει! Αγγέλω, ρίχτο».

