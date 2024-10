Η Blizzard ετοιμάζει live εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Warcraft

Η Blizzard γιορτάζει σε event τα γενέθλια του Warcraft.

To 2024 είναι και τα 30α γενέθλια της σειράς Warcraft για το χώρο του gaming και η Blizzard θέλει να το γιορτάσει ανάλογα.

Επειδή δεν θα έχουμε πλέον το event BlizzCon, η εταιρεία αποφάσισε να διοργανώσει μια online εκδήλωση που θα μεταδοθεί από τα επίσημα κανάλια της στα social media.

Συγκεκριμένα, το Warcraft 30th Anniversary Direct θα μεταδοθεί μέσω Twitch, YouTubeκαι TikTok στις 13 Νοεμβρίου και 20.00 ώρα Ελλάδος, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει, πέραν ενός κονσέρτου για τα 20 χρόνια του World of Warcraft και με επιλεγμένα κομμάτια από το soundtrack του γνωστού MMORPG.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω tweet.

The Warcraft universe turns 30!



Join us on November 13 for a special online celebration across World of Warcraft, Hearthstone, and Warcraft Rumble. pic.twitter.com/F2g8l4g1nz