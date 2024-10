Η καθυστέρηση του Football Manager 25 αφήνει χωρίς ενημερώσεις για την τρέχουσα σεζόν και το Football Manager 24!

Χαμός με το Football Manager 25 που προκαλεί απώλειες και στο Football Manager 24.

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τη στιγμή που η Sports Interactive ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Football Manager 25 και λίγο μετά την καθυστέρηση που το στέλνει για το 2025.

Η εταιρεία προχώρησε πριν από λίγες ώρες σε νέα τοποθέτηση που αφορά το κομμάτι του περσινού game και του γεγονότος πως δεν θα λάβει season update με νεότερα δεδομένα.

«Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τους συνεργάτες μας, είδαμε ότι έχουμε στα χέρια μας assets του FM25 που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο FM24 εκτός κι αν τα δημιουργήσουμε από το μηδέν ξανά», αναφέρει η Sports Interactive και συμπληρώνει πως «αυτό ισχύει για όλους τους τομείς του παιχνιδιού, όπως στις μεταφράσεις και στη βάση δεδομένων που δεν μπορούν να μεταφερθούν μια γενιά πίσω. Αν προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια θα εξαντλήσουμε τους πόρους μας και δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε το FM25 με την μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί».

Το FM 25 αναμένεται τον Μάρτιο του 2025 για PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch και κινητά με iOS και Android.

