Το Χ «γουστάρει» το «Reunion Travel Show»: «Οι άνθρωποι που έδωσαν άλλο νόημα στις ταξιδιωτικές εκπομπές» (vid)

Η ταξιδιωτική εκπομπή με τους Σάκη Τανιμανίδη και Γιώργο Μαυρίδη ενθουσίασε τους περισσότερους τηλεθεατές.

Πρεμιέρα έκανε χτες (17/10) στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Reunion Travel Show», με τους Σάκη Τανιμανίδη και Γιώργο Μαυρίδη.

Οι ένωση των δυο παρουσιαστών ξανά, μετά από τα χρόνια που πέρασαν αφού τελείωσε η άλλη εκπομπή που παρουσίαζαν μαζί το «World Party», φαίνεται πως σκόρπισε ενθουσιασμό στο Χ (Twitter) αφού τα σχόλια ήταν θετικά.

Συγκεκριμένα στο πρώτο επεισόδιο ταξιδεύουν στην Ουγκάντα και οι χρήστες του Χ «στάθηκαν» στην δύσκολη ζωή εκεί και στα χαμογελαστά παιδιά, τονίζοντας πως τους έλειψε αυτή η εκπομπή. Δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αναρτήσεις, από την επίσκεψη των παρουσιαστών στους γορίλες, όπου έδειξαν μοναδικά πλάνα από το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Οι παρουσιαστές επισκέφθηκαν το Ghetto Kids, μια ομάδα νεαρών χορευτών από την Ουγκάντα, γνωστοί για τις πρωτότυπες χορογραφίες τους.

We had a blast!💥 Thank you @ghettokidstfug for teaching us your dance moves 🕺👌🏻 Who danced better?#TheReunion #YouOnlyLiveOnce #ant1tv #YOLO #ghettokids_tfug pic.twitter.com/OU3VxmQpGr