Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι ερευνά αν ο ηγέτης της Χαμάς και εγκέφαλος της 7ης Οκτωβρίου Yahya Sinwar ήταν μεταξύ των τριών μαχητών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη επίθεση στη Γάζα.

Το Ισραήλ ερευνά αν ο επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε μετά από επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, με επίσημη επιβεβαίωση να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να εξοντώθηκε ο Σινουάρ.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



