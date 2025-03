Δήλωση Ζελένσκι μετά τον «εκρηκτικό» καυγά με Τραμπ: «Η πραγματική λύση είναι μια αληθινή ειρήνη, δίκαιη και διαρκής»

Ο Ζελένσκι με μακροσκελή απάντηση του, ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ τόνισε πως θα υπογράψει τη συμφωνία για ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαρκή υποστήριξή τους, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ το μεσημέρι του Σαββάτου (1/3), ένα 24ωρο μετά τον εκρηκτικό του καυγά με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη δήλωσή του, απευθύνει ευχαριστίες προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι οι Ουκρανοί εκτιμούσαν πάντα αυτή τη στήριξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών της ρωσικής εισβολής. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την κριτική που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ζελένσκι δεν έχει αναγνωρίσει επαρκώς τη βοήθεια των ΗΠΑ.

«Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε καθοριστική για την επιβίωσή μας, και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό ανοιχτά. Παρά τις διαφωνίες, παραμένουμε στρατηγικοί σύμμαχοι. Ο ειλικρινής διάλογος είναι απαραίτητος ώστε να κατανοήσουμε απόλυτα τους κοινούς μας στόχους», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Λευκό Οίκο.

When someone talks about losses, every single life matters. Russia invaded our homes, killed our people, and tried to erase us. This isn’t just about territories or numbers—it’s about real lives. That’s what we need everyone to understand. March 1, 2025

Η ανάγκη για πραγματική ειρήνη

Επισημαίνοντας τη σημασία της αμερικανικής στήριξης, πρόσθεσε: «Είναι κρίσιμο να έχουμε τη στήριξη του προέδρου Τραμπ. Θέλει να επιτύχει τον τερματισμό του πολέμου, όμως κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς. Οι Ουκρανοί βιώνουν καθημερινά τη φρίκη του πολέμου. Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και την επιβίωσή μας».

As President Reagan once said, “Peace is not just the absence of war.” We’re talking about just and lasting peace—freedom, justice, and human rights for everyone. A ceasefire won’t work with Putin. He has broken ceasefires 25 times over the last ten years. A real peace is the… March 1, 2025

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τα λόγια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, ότι «η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου», τονίζοντας πως η Ουκρανία επιδιώκει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Μια απλή κατάπαυση του πυρός δεν θα είναι αποτελεσματική με τον Πούτιν. Έχει ήδη παραβιάσει παρόμοιες συμφωνίες περισσότερες από 25 φορές την τελευταία δεκαετία. Η λύση είναι μια πραγματική, βιώσιμη ειρήνη», πρόσθεσε.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας ως προτεραιότητα

Ο Ζελένσκι τόνισε, επίσης, την ετοιμότητα της Ουκρανίας να προχωρήσει στη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, χαρακτηρίζοντάς την ως το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, επισήμανε πως αυτό από μόνο του δεν επαρκεί και ότι χρειάζονται περισσότερες δεσμεύσεις. «Μια εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας θα θέσει σε κίνδυνο την Ουκρανία. Πολεμάμε εδώ και τρία χρόνια, και οι Ουκρανοί χρειάζονται σαφή επιβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε από τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε: «Φυσικά και θέλουμε ειρήνη. Για αυτό ακριβώς επισκέφθηκα τις ΗΠΑ και συναντήθηκα με τον πρόεδρο Τραμπ. Η συμφωνία για τα ορυκτά είναι μόνο η αρχή προς τη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μας φέρουν πιο κοντά στην ειρήνη. Η κατάστασή μας είναι δύσκολη, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πολεμάμε χωρίς τη διασφάλιση ότι ο Πούτιν δεν θα επιστρέψει την επόμενη ημέρα».

We want peace. That’s why I came to the United States, and visited President Trump. The deal on minerals is just a first step toward security guarantees and getting closer to peace. Our situation is tough, but we can’t just stop fighting and not having guarantees that Putin will… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

«Η απώλεια της υποστήριξης των ΗΠΑ θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εμάς. Όμως, δεν μπορούμε να χάσουμε τη βούλησή μας, την ελευθερία μας ή τον λαό μας. Οι Ρώσοι εισέβαλαν στις εστίες μας, αφαίρεσαν ζωές και προκάλεσαν καταστροφή. Κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει μια νέα περίοδο κατοχής. Αν δεν μπορούμε να ενταχθούμε άμεσα στο ΝΑΤΟ, χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ».

Κάλεσμα για ισχυρότερη υποστήριξη

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να στηρίξει τη χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού, όμως τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας. «Όταν αυτές οι εγγυήσεις τεθούν σε εφαρμογή, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τη διπλωματία με τη Ρωσία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ο πόλεμος έχει ήδη διαρκέσει πολύ και δεν διαθέτουμε αρκετά μέσα για να εκδιώξουμε εντελώς τις ρωσικές δυνάμεις. Κάθε ζωή που χάνεται έχει σημασία. Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν αφορά απλώς εδάφη ή αριθμούς, αλλά πραγματικές ανθρώπινες ζωές. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Θέλω οι ΗΠΑ να σταθούν ακόμα πιο σταθερά στο πλευρό μας. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι απλώς μια σύγκρουση μεταξύ δύο χωρών – η Ρωσία τον επέβαλε στη γη μας, στα σπίτια μας. Παραβίασαν την εδαφική μας ακεραιότητα και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ μπορεί να επιδιώκουν διάλογο με τον Πούτιν, όμως οι Αμερικανοί πάντοτε τόνιζαν πως η ειρήνη επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος. Μαζί μπορούμε να λάβουμε ισχυρά μέτρα κατά του ρωσικού επεκτατισμού».

Europe is ready for contingencies and to help fund our large army. We also need the U.S. role in defining security guarantees—what kind, what volume, and when. Once these guarantees are in place, we can talk with Russia, Europe, and the U.S. about diplomacy. War alone is too… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

Καταλήγοντας, τόνισε τη σημασία της σχέσης Ουκρανίας - ΗΠΑ: «Η συμμαχία μας δεν περιορίζεται σε δύο ηγέτες. Πρόκειται για έναν ιστορικό και σταθερό δεσμό μεταξύ των λαών μας. Γι’ αυτό, ξεκινώ πάντα εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του ουκρανικού λαού προς τον αμερικανικό λαό. Η Αμερική συνέβαλε στη διάσωση του έθνους μας. Οι ανθρώπινες ζωές και τα δικαιώματα έρχονται πρώτα. Είμαστε ευγνώμονες και θέλουμε ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες – ελπίζουμε ότι αυτοί θα παραμείνουν ισχυροί στο μέλλον».