Η Miele Bronze Χορηγός του Santorini Experience 2024

Η Miele,εταιρεία με ηγετικό ρόλο στις καινοτόμες οικιακές συσκευές υψηλών προδιαγραφών,γιορτάζοντας φέτος 125 χρόνια λειτουργίας και αφοσίωσης στην ποιότητα, συμμετείχε ως Bronze Χορηγός στο 7ο Santorini Experience2024.

Το σπουδαίο αθλητικό και τουριστικό γεγονός της χρονιάς πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου στο μαγικό νησί της Σαντορίνης και περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele

H συνέργεια ανάμεσα στη Miele και τη Σαντορίνη αποτέλεσε φόρο τιμής στην παράδοση που χαρακτηρίζει τόσο την εταιρεία όσο και το νησί. Υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για καινοτομία, αξία που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της, η Miele , σε μια σειρά από δραστηριότητες που διοργάνωσε για τους καλεσμένους της, παρείχε μοναδικές αθλητικές, γαστρονομικές και περιηγητικές εμπειρίες.

H Miele άνοιξε τις πόρτες της και υποδέχθηκε τους καλεσμένους της στο τεχνολογικά προηγμένο κατάστημά της στη Σαντορίνη, προσφέροντάς τους μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύαζε την πολυτέλεια των συσκεύων της.

Στην επίσκεψή τους στο νησί, οι καλεσμένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον παλμό του Santorini Experience 2024 σε μια συναρπαστική βόλτα με σκάφος, που τους έφερε στο επίκεντρο του κολυμβητικού αγώνα open water 1,5 μιλίου, με αφετηρία το εμβληματικό ηφαίστειο της Σαντορίνης και τερματισμό στο παλιό λιμάνι των Φηρών.

Οι αγώνες τρεξίματος στην καλντέρα με σημείο εκκίνησης το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης στην Οία αποτέλεσαν επίσης μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι trail running διαδρομές 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και 15χλμ powered by HOKA. Για όσους επέλεξαν να συμμετέχουν, η εμπειρία του τρεξίματος τους επέτρεψε να αγωνιστούν μέσα από τη γραφική καλντέρα, απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή θέα του Αιγαίου.

Επιπλέον, βίωσαν την εμπειρία της εναέριας περιήγησης του νησιού με ελικόπτερο της hoper, απολαμβάνοντας την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η θέα από τον ουρανό, ανακαλύπτοντας τα κρυμμένα γραφικά χωριά και τους εκτεταμένους αμπελώνες που απλώνονται σε όλο το νησί.

Εκτός από τις αθλητικές και περιηγητικές δραστηριότητες, οι καλεσμένοι της Miele επισκέφθηκαν πολυτελή εστιατόρια αναγνωρισμένα για τη δημιουργική προσέγγιση τους. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η εμπειρία της γευσιγνωσίας των εκλεκτών κρασιών της Σαντορίνης με θέα την καλντέρα στο οινοποιείο Santo Wines, καθώς και η επίσκεψή τους στο μουσείο του Ακρωτηρίου, που τους ταξίδεψε και τους παρουσίασε το πλούσιο πολιτιστικό στοιχείο της Σαντορίνης.

Οι εμπειρίες αυτές συνέδεσαν αρμονικά τις τεχνολογίες της εταιρείας με την αυθεντικότητα και την ομορφιά του νησιού.

Η Miele τιμώντας 125 χρόνια λειτουργίας, με τη συμμετοχή της στο 7ο Santorini Experience 2024 ανέδειξε την προηγμένη τεχνολογία των προϊόντων της, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, τη γαστρονομία και την πολυτέλεια. Μέσα από το κορυφαίο γεγονός του Santorini Experience 2024, η Miele προώθησε τη Σαντορίνη ως έναν κορυφαίο προορισμό εμπειριών, ενώ υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι οικιακές συσκευές της στη δημιουργία μοναδικών στιγμών.