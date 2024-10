Απόκοσμες εικόνες στην έρημο Σαχάρα: Πλημμύρισε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες (vid)

Σε τίποτα δεν θυμίζει έρημο η Σαχάρα μετά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Για πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες η έρημος Σαχάρα πλημμύρισε, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον δύο ημέρες έντονων βροχοπτώσεων κατεγράφησαν σε τμήματα της ερήμου στο νοτιοανατολικό Μαρόκο.

Στη Σαχάρα πέφτει βροχή, αλλά συνήθως λίγα εκατοστά τον χρόνο και πολύ πιο σπάνια στα τέλη του καλοκαιριού. Δορυφορικά δεδομένα της NASA έδειξαν περίπου 20 πόντους βροχής σε ορισμένες περιοχές της ερήμου.

Sahara desert witnesses first floods in 50 years



A rare deluge of rainfall left blue lagoons of water amid the palm trees and sand dunes of the Sahara desert, nourishing some of its driest regions with more water than they had seen in decades. pic.twitter.com/rqI3oSLHrd