Αγγελία κάνει τον γύρο του διαδικτύου: Ζευγάρι ψάχνει απεγνωσμένα για συγκάτοικο αλλά οι κανόνες του τρομάζουν τους υποψηφίους

Μια αγγελία έγινε viral στο Twitter για όλους τους λάθος λόγους...

Ένα ζευγάρι που ψάχνει εδώ και πολύ καιρό για συγκάτοικο μοιράστηκε στο διαδίκτυο τους «αυστηρούς» κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι υποψήφιοι - και χρήστες του Twitter υποστήριξαν ότι μοιάζουν με... ταινία τρόμου.

Η η λίστα με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά ο μελλοντικός συγκάτοικος του διαμερίσματος - το οποίο κοστίζει 1.200 λίρες (1430 ευρώ) συν τους λογαριασμούς - τρόμαξε τους χρήστες του X.

Please rent our spare room but don’t actually live here. For the privilege of £1200 plus bills pic.twitter.com/PP5pd1DmZm