Ένα «Mixtape» όμορφο και περιποιημένο

Το Gazzetta διάβασε, και σας προτείνει, το βιβλίο «Mixtape. Ένα μουσικό κόμικ. 24 ροκ ιστορίες», από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Το κασετόφωνο «μάσησε» την κασέτα και σταμάτησε απότομα το «νιαούρισμα» του Άξελ. Δεν αγχωνόμαστε. Παίρνουμε ένα μολύβι. Μάλλον όχι. Ένα στυλό, το γνωστό, το παραδοσιακό. Μην πούμε ονόματα. Ξέρετε. Το κρατάμε σταθερά και το βάζουμε στην τρύπα-καρούλι. Το στρίβουμε αριστερόστροφα και η ταινία ισιώνει. Βάζουμε ξανά την κασέτα και πατάμε «play». Η μουσική ξεχύνεται από τα αδύναμα ηχεία και «γεμίζει» το μικρό δωμάτιο. Η ένταση στο τέρμα. Κάτι ακούς στο βάθος, αλλά δεν δίνεις σημασία. Ξαφνικά ακούγεται ένας βαρύς γδούπος στην πόρτα. Ρε αγόρι μου τελείωνε, θέλω να ακούσω το Κυριακή στα Γήπεδα. Δυσανασχετείς, αλλά αναγκαστικά πατάς «Stop». Ο πατέρας παίρνει το μηχάνημα και πάει στην κουζίνα. Ο καφές έχει ήδη φτιαχτεί. Μερακλίδικος και με το νερό παγωμένο. Πάντα. Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα. Η εναλλακτική δεν σου αρέσει. Αρπάζεις το τηλεχειριστήριο και ανοίγεις την τηλεόραση. Ψάχνεις για λίγο και βρίσκεις το μουσικό κανάλι. «MTV» και τα μυαλά στα κάγκελα. Και να πάλι ο Μάικλ Τζάκσον με το τζάκετ που όλοι αγάπησαν. Και μετά είναι η σειρά κάτι τύπων από το Σιάτλ. Αυτοί «βαράνε» άσχημα και η εφηβική οργή ξεχύνεται. Και μετά η ασταμάτητη φωνή-απαγγελία του Αυστραλού που όλοι αγαπάνε στην Ελλάδα. Κι αν όλα αυτά φαντάζουν μακρινά για τους πιτσιρικάδες, κρατήστε ένα βιβλίο, ένα μουσικό κόμικ, το «Mixtape. Ένα μουσικό κόμικ. 24 ροκ ιστορίες» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

Αγάπη για μουσική, έρευνα, δημιουργία



Η σημερινή εποχή, όσον αφορά τις μουσικές λίστες, έχει να κάνει με αλγόριθμους, Spotify, YouTube, εφαρμογές, social media και όλα αυτά που απαιτούν το απαλό άγγιγμα του δαχτύλου στην οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ. Υπάρχει και το… κοπιαστικό πάτημα των πλήκτρων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κρατήστε κι αυτό. Το βιβλίο, όμως, που παρουσιάζουμε ξεπερνά την ευκολία της τεχνολογίας (φυσικά την αποδέχεται) και προτάσσει τρία, διαχρονικά, πράγματα: την αγάπη για τη μουσική, την έρευνα και τη δημιουργία. Το πρώτο μετουσιώνεται στην επανάληψη τραγουδιών που κέρδισαν μόνιμη θέση στη συλλογική μνήμη, κουλτούρα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αποκατάσταση της αλήθειας, πάντα και παντού. Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι κάνεις, ειδικά στον χώρο της δημοσιογραφίας, συγγραφής, φρόντισε να είναι έγκυρο και καλά τεκμηριωμένο. Και πάμε στο τρίτο. Δημιουργία. Αυτό μεταφράζεται σε έμπνευση, κράτημα της στιγμής και απελευθέρωση του ενθουσιασμού. Στο «Mixtape» η δημιουργική διαδικασία ενώνει λέξεις, αδιαπραγμάτευτες πληροφορίες, σχέδιο και χρώμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην ετικέτα αυτού του βιβλίου-κασέτα: ένα μουσικό κόμικ. 24 ροκ ιστορίες. Εσείς, οι αναγνώστες, δύο πράγματα πρέπει να κάνετε, εύκολα, απλά και διασκεδαστικά. Να ψάξετε τη λίστα με τα τραγούδια και να αφεθείτε στην απολαυστική αφήγηση των ιστοριών. Κάντε το και θα βγείτε κερδισμένοι.

Πρώτα τα τραγούδια και μετά οι ιστορίες τους



Το «Mixtape» φτιάχτηκε από τους Κωνσταντίνο Τσάβαλο, Αντώνη Βαβαγιάννη. Η αγάπη τους για όσα μας έχουν δώσει οι καλλιτέχνες αυτής της λίστας και για όσα έχουν κρατήσει «κρυφά», ήταν η πρώτη ύλη του εγχειρήματος. Πρώτα είναι τα τραγούδια, Don’t stop till you get enough, City of refuge, Smells like teen spirit, Broken arrow, μερικά απ’ αυτά και μετά οι ιστορίες που κουβαλούν. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι πώς γράφτηκαν και πώς βιώθηκαν; Και ακολουθεί η έρευνα, τα κείμενα του Κωνσταντίνου και τα σχέδια, χρώματα, του Αντώνη. Σε αυτό το σημείο ξεκινά η διασκέδαση και η ψυχαγωγία. Με απλότητα, αμεσότητα και εύθυμο πνεύμα μαθαίνουμε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία πασίγνωστων κομματιών και την αλήθεια για μερικές ιστορίες που έζησαν οι καλλιτέχνες. Για παράδειγμα. Πόσο σουρεαλιστική ήταν η περιοδεία των «Last Drive» στην Ανατολική Γερμανία το 1987; Πώς το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ προκάλεσε «πανικό» στους «Smiths»; Γιατί ο Ντέιβιντ Μπόουι έκανε τον Έλληνα στο μετρό της Νέας Υόρκης; Τα κείμενα του Κωνσταντίνου διαθέτουν ακρίβεια και τη ζεστασιά του ανέκδοτου. Τα σχέδια του Αντώνη μεγεθύνουν όπως πρέπει πρόσωπα, πληροφορίες και προσφέρουν την χαρά που ένα κόμικ οφείλει να δίνει. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές, κι ας αγγίζουν τα όρια του απίθανου. Διαβάζοντας το «Mixtape» αφήνεσαι στο χαμόγελό σου και στο ταξίδι της μουσικής. Ο Αλέξης Καλοφωλιάς υπογράφει τον ουσιαστικό πρόλογο.

*Ακούτε τη λίστα των 24 κομματιών στο Spotify.

*To βιβλίο το βρίσκεται ΕΔΩ