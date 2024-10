Βουλευτής του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας απέτισε φόρο τιμής στον Μπάλντοκ μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων (vid)

«Χάρηκα που μπόρεσα να αποτίσω αυτόν τον σύντομο φόρο τιμής στον George Baldock στη Βουλή των Κοινοτήτων» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Τόμπι Πέρκινς.

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό - κι όχι μόνο - ποδόσφαιρο ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του στη Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης (9/10).

Τα τραγικά νέα ξεπέρασαν τα ελληνικά σύνορα και απέκτησαν διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στο Νησί. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Σίτι, Μπράιτον εξέδωσαν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά δεν ήταν οι μοναδικές.

Σειρά πήρε και η εθνική Αγγλίας, η οποία - παραμονή του αγώνα απέναντι στην εθνική μας ομάδα για το Nations League - έσπευσε να εκφράσει τη λύπη της για τον χαμό του 31χρονου αμυντικού του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, σήμερα (10.10) στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Τόμπι Πέρκινς, απέτισε φόρο τιμής στον Μπάλντοκ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

«Χάρηκα που μπόρεσα να αποτίσω αυτόν τον σύντομο φόρο τιμής στον George Baldock στη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω στέλνοντας τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, του πρώην παίκτη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Τετάρτη σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ήταν φανταστικός, ποδοσφαιριστής, έπαιξε πολλές φορές για την Ελλάδα, συμμετείχε σε 2 ανόδους στην Premier League και ο θάνατός του θα αφήσει μια τεράστια απώλεια, ειδικά στους φίλους του και στην οικογένεια του». ήταν τα λόγια του Τόμπι Πέρκινς.

I was pleased to be able to pay this brief tribute to George Baldock in the House of Commons today.



RIP George#sufc #twitterblades pic.twitter.com/rni6Pwm3Em