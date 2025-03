Πύρινη κόλαση μετά την πτώση αεροσκάφους πάνω σε σπίτι στις ΗΠΑ: Κάηκαν τα πάντα (vid)

Αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε σπίτι στη Μινεσότα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής προκλήθηκαν στη Μινεσότα των ΗΠΑ μετά τη συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντε Μόιν στην Αϊόβα στις 11:12 π.μ., με προορισμό το αεροδρόμιο Anoka County-Blaine στη Μινεάπολη. Η πτήση, που κάλυπτε απόσταση περίπου 280 μιλίων, ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί μεταξύ 12:11 μ.μ. και 12:28 μ.μ. Ωστόσο, στις 12:22 μ.μ., έξι λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσγείωση, το αεροσκάφος συνετρίβη.

Πριν από την απογείωσή του από την Αϊόβα, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Νάπολς της Φλόριντα και έφτασε στο Ντε Μόιν στις 10:30 π.μ., αναχωρώντας περίπου 45 λεπτά αργότερα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι της περιοχής. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Star Tribune, οι ένοικοι του σπιτιού φαίνεται να απουσίαζαν, πιθανώς σε διακοπές.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Brooklyn Park επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν επιζώντες από τη συντριβή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των επιβαινόντων ή η ταυτότητά τους.

Το αεροσκάφος ήταν καταχωρημένο στην εταιρεία DGW Enterprises, με έδρα την Edina της Μινεσότα. Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

