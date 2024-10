Εικόνες Αποκάλυψης στη Φλόριντα: Τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι πριν έλθει ο «Μίλτον» (vid)

Ο Μίλτον, που περιγράφεται ως η «καταιγίδα του αιώνα», με ανέμους που εξακολουθούν να καταγράφονται στα 257 χλμ/ώρα.

Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί στον Κόλπο του Μεξικού, ο Milton κατηγορίας 4, καθώς διατηρεί ταχύτητες ανέμων 230 χλμ/ώρα πλήττει τη δυτική ακτή της Φλόριντα.

Απόκοσμη σιωπή επικρατεί στις περιοχές του κόλπου της Τάμπα και στις παράκτιες κοινότητες στα νότια καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Milton, αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπακούοντας στις δραματικές εκκλήσεις για εκκένωση.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πρωτοφανείς τυφώνες που απειλούν τη Φλόριντα. Είναι και πιο «καθημερινά» φαινόμενα, όπως αυτός ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε στην κομητεία Χέντρι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πολιτείες, σε μια απόσταση από το «μονοπάτι» του Μίλτον.



Ένας άλλος ανεμοστρόβιλος καταγράφηκε από κάμερα και κυκλοφόρησε ευρέως στα social media. Ειδικότερα, ο ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στον αυτοκινητόδρομο I-75 στην κομητεία Κόλιερ, κοντά στο Εθνικό Καταφύγιο Big Cypress στη νότια Φλόριντα.

Tornado on the ground crossed through I-75. 14 miles W of Sunrise. @wsvn #flwx pic.twitter.com/XSno6p6Wh5