Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Φλόριντα λίγο πριν το πέρασμα του ισχυρότατου τυφώνα Μίλτον.

H μεγαλύτερη εκκένωση στην ιστορία της Φλόριντα βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους.

Σε λίγες ώρες θα χτυπήσει ο σούπερ τυφώνας «Μίλτον» , κατηγορίας 5, πανίσχυρος και θανατηφόρος πολύ χειρότερος, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από τον τυφώνα Κατρίνα που είχε καταστρέψει τη Νέα Ορλεάνη πριν από 20 χρόνια.

«Θα είναι ο τυφώνας του αιώνα» προειδοποιούν οι επιστήμονες και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάϊντεν κάλεσε τους κατοίκους της Φλόριντα να φύγουν αμέσως. Θα ζήσετε ή θα πεθάνετε τους είπε. «Εκκενώστε τώρα, τώρα, τώρα…Θα έπρεπε ήδη να έχετε απομακρυνθεί. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Δεν υπερβάλω , είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2 October 8, 2024

Τελευταία εξέλιση η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Γενική Εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, προειδοποιώντας ότι όποιος επιλέξει να μείνει στις περιοχές που έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης, θα βάλει τη ζωή του σε τεράστιο κίνδυνο. «Πιθανόν να πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο χέρι σας, ώστε να ξέρουν ποιος είστε όταν σας βρουν μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μούντι.

Η δραματική οδηγία επαναλήφθηκε και από τον Σερίφη Μπιλ Πράμελ της Κομητείας Σάρλοτ, ο οποίος τόνισε ότι οι κάτοικοι πρέπει να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να εγκαταλείψουν άμεσα τις επικίνδυνες ζώνες, διαφορετικά οι πιθανότητες να επιβιώσουν είναι ελάχιστες.

We flew over Hurricane Milton again today about an hour ago. It was not as symmetric as yesterday but it appeared larger today. pic.twitter.com/373GWmNcA6 — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 9, 2024

Εκκλήσεις από μετεωρολόγους για άμεση εκκένωση

Οι μετεωρολόγοι στο Weather Channel περιγράφουν αναλυτικά τις καταστροφές που θα προκαλέσει ο τυφώνας-γίγας για να πείσουν τον κόσμο να φύγει άμεσα.

«Φανταστείτε αυτό: 1 μέτρο νερό να φτάνει μέχρι εδώ. Η άνοδος του νερού θα είναι αιφνιδιαστική, είναι πιά πολύ αργά για εκκένωση. Αυτοκίνητα θα αρχίσουν να επιπλέουν από εδώ κι από εκεί και άλλα ογκώδη αντικείμενα, θα χτυπάνε τα πάντα με μεγάλη δύναμη.

Επαναλαμβάνω, δεν είναι πιά δυνατή η εκκένωση με τέτοια δύναμη καταιγίδας. Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες περιοχές το νερό θα ξεπεράσει το 1 μέτρο. Φανταστείτε 2 μέτρα νερό. Θα πλημμυρίσουν εντελώς οι πρώτοι όροφοι των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσετε είναι να ανεβείτε στους ψηλότερους ορόφους».

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe — NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, σε κάποιες περιοχές θα έχει περισσότερα από 2 μέτρα νερό. Φανταστείτε λοιπόν η πλημμύρα να φτάσει στα 3 μέτρα, ίσως και περισσότερο. Πρακτικά, από αυτό δεν επιβιώνεις. Σας παρακαλώ, ακολουθείστε τις εντολές των τοπικών αρχών».