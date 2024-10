Συναγερμός στη Φλόριντα για τον τυφώνα Milton: Τρομακτική προσομοίωση αποκαλύπτει το μέγεθος της επικείμενης καταστροφής (vid)

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Φλόριντα καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να «χτυπήσει» ο τυφώνας Milton.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στη Φλόριντα τις τελευταίες ώρες λόγω του τυφώνα Milton. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι ο ισχυρότερος κυκλώνας του τελευταίου αιώνα και στο έλεός του βρίσκονται οι βόρειες περιοχές της χερσονήσου Γιουκατάν στον κόλπο του Μεξικού.

Ο Milton ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον – και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης (9/10), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Ο κυκλώνας Milton βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

Το Weather Channel παρουσίασε σε μια τρομακτική προσομοίωση, τις συντριπτικές καταστροφές από τις οποίες θα συγκλονιστεί η Φλόριντα μετά την επέλαση του Milton.

Το νερό αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, όπως η Τάμπα, όπως αναφέρει η παρουσιάστρια Stephanie Abrams.

«Σε αυτό το επίπεδο οι πρώτοι όροφοι των κατασκευών είναι εντελώς πλημμυρισμένοι και υπάρχουν λίγα μέρη όπου είναι ασφαλή όταν το νερό ανεβαίνει τόσο ψηλά. Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν τη ζώνη εκκένωσής τους, να ακούσουν τους τοπικούς αξιωματούχους και να εκκενώσουν όταν τους δοθεί εντολή. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ήρεμο νερό – θα έχετε κύματα και ακόμη και λευκούς αφρούς στο κύμα στην ενδοχώρα», αναφέρει η παρουσιάστρια.

