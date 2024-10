Όσοι είδαν το «Joker 2» παρατήρησαν ότι κόπηκαν εμβληματικές σκηνές της Lady Gaga από την ταινία (vid)

Οι σινεφίλ που είδαν το Joker παρατήρησαν ότι αρκετές σκηνές της Lady Gaga που παίχτηκαν στα διάφορα κόπηκαν τελικά από την ταινία.

Το Joker 2 έκανε πρεμιέρα πριν λίγες ημέρες στους κινηματογράφους και οι πρώτες αντιδράσεις δεν είναι και οι καλύτερες...

Παρά την προσμονή για την ταινία, οι κριτικοί δεν φαίνεται να είναι ενθουσιασμένοι με το κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Τώρα που η ταινία βγήκε και στους κινηματογράφους, οι κακές κριτικές του κοινού πέφτουν επίσης βροχή.

Στο Metacritic, η ταινία βαθμολογείται αυτή τη στιγμή με 4,7 στα δέκα με βάση τις κριτικές των χρηστών και 49 στα 100 με βάση τις κριτικές των κριτικών, ενώ μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει μόλις 39% στο Rotten Tomatoes.

Ένα ιδιαίτερο παράπονο πάντως πολλών σινεφίλ έχει να κάνει με το «κόψιμο» αρκετών σκηνών της Lady Gaga που παρουσιάστηκαν αρχικά στα τρέιλερ, αλλά δεν προβλήθηκαν ποτέ στην ταινία.

Ένας χρήστης του Twitter εντόπισε μερικά πλάνα που κόπηκαν στο μοντάζ και έγραψε: «Δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ που έκοψαν αυτές τις σκηνές».

I’ll never forgive them for cutting these scenes 😞 #joker #joker2 #JokerFolieADeux pic.twitter.com/4C8WqpxBxU