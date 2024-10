O Joker γελάει με τις κριτικές στο διαδίκτυο και απολαμβάνει την κορυφή του box office

Το σίκουελ του «Τζόκερ» θάβεται από τους κριτικούς, αλλά απολαμβάνει τα σημαντικά κέρδη του box office.

To «Joker 2» έκανε πρεμιέρα πριν λίγες ημέρες στους κινηματογράφους και οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν και τόσο αποθεωτικές. Βέβαια, έπρεπε να το περιμένουμε καθώς πριν από περίπου έναν μήνα έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.

Σημειώνεται ότι η ταινία αρχικά έλαβε μια μέτρια πρώτη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes και συγκεκριμένα απέσπασε ένα 61%, όπως αναφέρει το Forbes. Ωστόσο, αυτή η βαθμολογία έπεσε στο θλιβερό 33% μόλις έπαιξε στους κινηματογράφους, αφού η πλειοψηφία των κριτικών την «έθαψε».

Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα... Από την Παρασκευή το βράδυ τα social media πήραν «φωτιά», με πολλούς θεατές να δηλώνουν απογοητευμένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Τα περισσότερα «πυρά» τα δέχθηκε η Lady Gaga, καθώς κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν υπεύθυνη που η ταινία έγινε μιούζικαλ.

Ωστόσο ο Τζόκερ γέλασε τελευταίος.

Το «Τζόκερ: Folie á Deux» έφτασε στο Νο. 1 στα charts την πρώτη ημέρα προβολής του στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, κερδίζοντας 20 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το The Numbers.

Η ταινία που κόστισε 200 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί, αναμένεται να εισπράξει περίπου 47 εκατομμύρια δολάρια αυτό Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της σε 4.102 αίθουσες, σύμφωνα με το Deadline.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι περίπου το μισό από αυτό που έβγαλε η αρχική ταινία το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της.