Φωτογράφος κατέγραψε αγώνα ράγκμπι με κάμερα 130 ετών και οι λήψεις είναι εντυπωσιακές (vid)

Ένα συναρπαστικό βίντεο παρουσιάζει έναν άνδρα να απαθανατίζει έναν αγώνα ράγκμπι με μια φωτογραφική μηχανή 130 ετών, υπενθυμίζοντάς μας τη διαχρονική ομορφιά της vintage φωτογραφίας.

Ένας τύπος πήγε σε έναν τοπικό αγώνα ράγκμπι στη Βρετανία και τράβηξε φωτογραφίες με μια πανοραμική κάμερα 130 ετών. Στη συνέχεια μοιράστηκε τα αποτελέσματα σε ένα βίντεο στο instagram και οι χρήστες έπαθαν «πλάκα» με τις εικόνες που αντίκρισαν.

Όπως ήταν φυσικό, οι λάτρεις των φωτογραφιών ενθουσιάστηκαν και το βίντεο σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral!

Ο Miles Myerscough-Harris, ο οποίος βλέπει τον κόσμο μέσα από έναν vintage φακό, όπως περιγράφεται στο βιογραφικό του, μοιράστηκε τις φωτογραφίες στα social media και μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Στο viral βίντεο, ο φαίνεται ο Harris να συναρμολογεί την κάμερα του και να βγάζει μερικές φωτογραφίες. Οι λήψεις είναι μαγικές!

