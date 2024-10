Μοναχή στη Βραζιλία αψήφησε τους γιατρούς, γιόρτασε τα 116α γενέθλια της και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας

Μια 116χρονη καλόγρια αψήφησε τους γιατρούς και αποκάλυψε το μυστικό της για μια μακρά ζωή

Η Inah Canabarro Lucas θεωρείται ο δεύτερος γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αφού είναι ένα μήνα μικρότερη από την Tomiko Itooka, η οποία κατέχει σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ του γηραιότερου εν ζωή ανθρώπου.

Η τρομερή γυναίκα εκλεισε τα 116 της χρόνια στις 8 Ιουνίου και ζει σε ένα μοναστήρι της Βραζιλίας, στο Πόρτο Αλέγκρε. Η ίδια έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι η ρουτίνας της είναι το όπλο της και το μυστικό της μακροζωίας. Ξυπνάει κάθε μέρα μια συγκεκριμένη ώρα, κοιμάται μια συγκεκριμένη ώρα και προσεύχεται συνέχεια. Έτσι, όπως λέει, έζησε μέχρι αυτή την ηλικία.

Sister Inah Canabarro Lucas is 116 and the 2nd oldest verified person alive on the planet. Her incredible age reminds us of Sister Andre who died nearly 119 a few years ago. Studies show religious people live longer happier and healthier lives. pic.twitter.com/Tpd0J26qto