Δύο φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον Βόσπορο.

Αναστάτωση επικράτησε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στα Στενά του Βοσπόρου από σύγκρουση πλοίων, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα της Turkiye Today, το περιστατικό συνέβη όταν το φορτηγό πλοίο AYED 1, μήκους 80 μέτρων, που κατευθυνόταν από το Μπατούμι στη Σαουδική Αραβία, συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο BUNUN ACE, μήκους 180 μέτρων, το οποίο έπλεε από την Ισπανία προς το Μπατούμι.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι το ατύχημα συνέβη όταν μπλόκαρε το πηδάλιο ενός από τα πλοία, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς την ακτή, με κίνδυνο να πέσει σε παρακείμενα σπίτια.

Two cargo ships collide near Uskudar in Bosphorus, Istanbul, vessels tow to Ahirkapi pier for inspection after damage pic.twitter.com/kJcx3c7sHc