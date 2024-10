Αεροπλάνο της British Airways πετούσε δίπλα στους πυραύλους του Ιράν και επιβάτης κατέγραψε ένα συγκλονιστικό βίντεο

Η Τεχεράνη δεν έλεγξε αν ο εναέριος χώρος ήταν ελεύθερος από πτήσεις και οι πύραυλοι πέρασαν κοντά από το αεροπλάνο που ήταν γεμάτο από κόσμο.

Την εκτόξευση μπαράζ ιρανικών πυραύλων δείχνει βίντεο που τραβήχτηκε το βράδυ της Τρίτης (1/10) κατά τη διάρκεια πτήσης της British Airways, με προορισμό το Ντουμπάι.

Το βίντεο, που τράβηξε ένας επιβάτης της πτήσης, δείχνει τους ιρανικούς πυραύλους σε κοντινή απόσταση να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό καθ’ οδόν προς το Ισραήλ.

Η New York Post αναφέρει ότι πριν από την εκτόξευση των πυραύλων, η Τεχεράνη δεν έλεγξε αν ο εναέριος χώρος ήταν ελεύθερος από πτήσεις και οι πύραυλοι πέρασαν κοντά από το αεροπλάνο που ήταν γεμάτο από κόσμο.

Η κοντινή απόσταση από την οποία έχουν ληφθεί τα πλάνα δημιουργεί ανησυχία για τη μέριμνα του Ιράν να βεβαιωθεί ότι οι εναέριοι δρόμοι ήταν ελεύθεροι από διεθνείς πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, πριν προχωρήσει στις ενέργειές του.

