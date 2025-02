Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο (vid)

Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο δολοφονήθηκε το Σάββατο (15/2) στη Νότια Αφρική.

Ο Μουχσίν Χέντρικς, που πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Gqeberha της Νότιας Αφρικής, επιβεβαίωσε η αστυνομία το Σάββατο.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά οι ομάδες για τα δικαιώματα των LGBTQ+ έχουν ζητήσει να διεξαχθεί έρευνα για πιθανό έγκλημα μίσους.

Ο ιμάμης ταξίδευε σε αυτοκίνητο με ένα άλλο άτομο όταν ένα όχημα τους έκλεισε το δρόμο σε προάστιο της Gqeberha: «Δύο άγνωστοι με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του οχήματος. Στη συνέχεια, διέφυγαν και ο οδηγός επιβεβαίωσε ότι ο Χέντρικς, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη γνησιότητα ενός βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να δείχνει τη στοχευμένη επίθεση. «Η παγκόσμια οικογένεια της ILGA είναι βαθιά σοκαρισμένη από την είδηση της δολοφονίας του Μουχσίν Χέντρικς και καλεί τις αρχές να ερευνήσουν διεξοδικά αυτό που φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι έγκλημα μίσους», ανέφερε σε δήλωσή της η εκτελεστική διευθύντρια Julia Ehrt.

Γεννημένος σε μουσουλμανική οικογένεια στο Κέιπ Τάουν, ο Χέντρικς παντρεύτηκε μια γυναίκα και απέκτησε παιδιά προτού αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλος το 1996. Αργότερα πήρε διαζύγιο και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της ένταξης των ΛΟΑΤΚΙ+ στο Ισλάμ.

Muhsin Hendricks, the world's first openly gay Imaam and a South African queer icon and pioneer, was assassinated this afternoon after allegedly officiating a lesbian wedding in Gqeberha.