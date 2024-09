Ασυγκράτητο ζευγάρι πιάστηκε να ερωτοτροπεί κατά τη διάρκεια πτήσης: Τα παράπονα των συνεπιβατών

Απίστευτο είναι το περιστατικό που έλαβε μέρος σε πτήση της easyJet.

Ένα νεαρό ζευγάρι αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα αφού συνελήφθη να επιδίδεται σε δημόσια σεξουαλική πράξη σε πτήση της easyJet, σοκάροντας τους συνεπιβάτες και οδηγώντας στην απομάκρυνσή τους από το αεροπλάνο.

Ο Bradley Smith και η Antonia Sullivan, και οι δύο από την Ουαλία, συνοδεύτηκαν από την αστυνομία κατά την προσγείωσή τους στο Μπρίστολ μετά την επιστροφή τους από διακοπές στην Τενερίφη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά την απογείωση, όταν οι κοντινοί επιβάτες άκουσαν τον Smith να δίνει οδηγίες στη σύντροφό του να εκτελέσει μια σεξουαλική πράξη, κάτι που εκείνη προσπάθησε να κάνει καλύπτοντας την αγκαλιά του με διάφορα παλτά. Παρά τις προσπάθειές τους να παραμείνουν διακριτικοί, οι επιβάτες που κάθονταν σε κοντινή απόσταση ενοχλήθηκαν από αυτό που περιέγραψαν ως «έντονες κινήσεις των χεριών» κάτω από τα παλτά, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν το πλήρωμα της καμπίνας.

