Ισραηλινός στρατός για τον αρχηγό της Χεζμπολάχ: «Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός»

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο λοχαγός Νταβίντ Αβραάμ, επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ «εξαλείφθηκε».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξάλειψε» τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα σε πλήγμα του χθες στο αρχηγείο του λιβανικού σιιτικού κινήματος στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.