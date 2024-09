Ενθουσιασμένοι είναι οι λάτρεις των ταινιών «John Wick» μετά από την κυκλοφορία του πρώτου trailer της «Ballerina».

Το πολυαναμενόμενο spin-off του «John Wick», «Ballerina», κυκλοφόρησε το πρώτο του trailer, με την Ana de Armas και τον Keanu Reeves σε ρόλους γεμάτους δράση.

Η Ana de Armas, η οποία υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πρωταγωνιστήσει ως Eve, γνωστή και ως «Η Μπαλαρίνα», μια δολοφόνος που βρίσκεται σε αποστολή εκδίκησης μετά την αρπαγή της οικογένειάς της.

First look at Ana de Armas as the lead in the ‘John Wick’ spin-off ‘BALLERINA’



In theaters on June 6, 2025. pic.twitter.com/KdquTon9Tf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024

Ο Reeves επαναλαμβάνει τον εμβληματικό του ρόλο ως John Wick, μαζί με τα γνωστά πρόσωπα Ian McShane, Lance Reddick και Anjelica Huston, οι οποίοι επιστρέφουν από το αρχικό σύμπαν του «John Wick». Η ταινία σηματοδοτεί επίσης την τελευταία εμφάνιση του αγαπημένου ηθοποιού Lance Reddick, ο οποίος απεβίωσε το 2023 σε ηλικία 60 ετών, κάνοντας την ταινία ακόμα πιο συγκινητική για τους οπαδούς του franchise.

Σε σκηνοθεσία του Len Wiseman, γνωστού για τη δουλειά του στη σειρά «Underworld», το «Ballerina» προσφέρει μια ματιά σε έναν πιο σκοτεινό κόσμο με θέμα το μπαλέτο, που υπογραμμίζεται από το «Für Elise» του Μπετόβεν στο τρέιλερ.

Care to dance? From the World of John Wick: Ballerina - coming soon.#BallerinaMovie pic.twitter.com/MCzjNv78Jz September 26, 2024

Οι θαυμαστές είναι ήδη ενθουσιασμένοι με την απεικόνιση της De Armas ως δολοφόνο, με πολλούς να αναφέρουν τον σύντομο αλλά εξαιρετικό ρόλο της στο «No Time to Die» ως απόδειξη των δυνατοτήτων της να λάμψει ως σταρ της δράσης.

Η προσμονή γύρω από το «Ballerina» αυξάνεται και με την Ana de Armas να αναλαμβάνει τα ηνία σε αυτό το spin-off με γνώμονα την εκδίκηση, η ταινία υπόσχεται να επεκτείνει το σύμπαν του «John Wick» σε νέες και συναρπαστικές κατευθύνσεις.