Ο Zuckerberg «ντύθηκε» Tony Stark και παρουσίασε τα πιο προηγμένα γυαλιά στον κόσμο (vid)

Στην εκδήλωση Meta Connect της Τετάρτης (25/9), ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg παρουσίασε τα Orion, τα οποία περιέγραψε ως «τα πιο προηγμένα γυαλιά που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

Αυτά τα γυαλιά σηματοδοτούν ένα σημαντικό άλμα στο χώρο της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), παρέχοντας ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή αποστολή της Meta να διαμορφώσει το μέλλον της ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

Τα γυαλιά Orion ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους. Σε αντίθεση με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα Spectacles 5 της Snap, τα οποία είναι αξιοσημείωτα ογκώδη, τα Orion προσφέρουν μια πιο κομψή και συμπαγή λύση. Τα γυαλιά χρησιμοποιούν προηγμένους μικροπροβολείς ενσωματωμένους στους κροτάφους, δημιουργώντας μια οθόνη head-up που θυμίζει το ξεχασμένο από καιρό Google Glass.

Σύμφωνα με τον Zuckerberg, το συγκεκριμένο project αναπτύσσεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αντιπροσωπεύοντας χρόνια καινοτομίας και τελειοποίησης. Παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε φάση σύλληψης, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις δυνατότητες αυτών των συσκευών. «Αυτά τα γυαλιά είναι μια ματιά σε ένα μέλλον που νομίζω ότι θα είναι συναρπαστικό», δήλωσε, αν και αναγνώρισε ότι η ομάδα πρέπει ακόμη να «τελειοποιήσει» το προϊόν πριν γίνει έτοιμο για μαζική παραγωγή.

