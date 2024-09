Video αποδεικνύει ότι το iOS 18 περιορίζει το ρυθμό ανανέωσης στις οθόνες των iPhone

Το iOS 18 έφερε περιορισμό στις οθόνες των iPhone.

To iOS 18 κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και έφερε αρκετές αλλαγές στην καθημερινότητα των χρηστών, αλλά φαίνεται πως παράλληλα κλείδωσε τον ρυθμό ανανέωσης των κινητών iPhone χωρίς ενημέρωση!

Σύμφωνα με τον χρήστη Ice Universe στο X/Twitter, η νέα έκδοση του λειτουργικού περιορίζει το ρυθμό ανανέωσης της εικόνας στα 80Hz αντί για τα 120Hz, κάτι που στο πιο έμπειρο μάτι εμφανίζεται πολύ εύκολα, ειδικά στη διαδικασία του scrolling.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επιλογή για να αλλάξει ο χρήστης αυτά τα δεδομένα και προφανώς έγινε για να μειωθεί η κατανάλωση της μπαταρίας, ωστόσο δεν είχε κανείς καμία σχετική ενημέρωση.

If anyone still doesn't understand this, please watch this video. When scrolling through the list, iOS18 is always locked at 80Hz, and 120Hz is rarely seen.

source:weibo 孙斌1990 pic.twitter.com/lAJ10vBRad