Γιατί ένα χωριό στην Αλάσκα κυνηγάει έναν αρουραίο: Οι παγίδες με φυστικοβούτυρο και οι κάμερες ασφαλείας

Παρόλο που δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για αρουραίο από την αρχική παρατήρηση, η έρευνα είναι πιθανό να συνεχιστεί για μήνες.

Στο απομακρυσμένο νησί του Αγίου Παύλου στη Βερίγγειο Θάλασσα, ο εντοπισμός ενός αρουραίου πυροδότησε μια επείγουσα προσπάθεια σε όλο το νησί για να αποτραπεί μια οικολογική καταστροφή.

Το μικρό νησί της Αλάσκας και γνωστό για την πλούσια ορνιθοπανίδα του, αποκαλείται συχνά «Γκαλαπάγκος του Βορρά» για τη βιοποικιλότητά του. Αλλά αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα απειλείται τώρα, αφού ένας κάτοικος ανέφερε ότι είδε κάτι που πίστευε ότι ήταν αρουραίος έξω από το σπίτι του τον Ιούνιο.

Στα περισσότερα μέρη, ο εντοπισμός ενός αρουραίου μπορεί να μην προκαλούσε συναγερμό, αλλά στο συγκεκριμένο νησί, αποτελεί μείζονα ανησυχία. Οι αρουραίοι, συχνά λαθρεπιβάτες σε πλοία, μπορούν γρήγορα να εισβάλουν και να κατακλύσουν απομακρυσμένα νησιά, αποδεκατίζοντας τους πληθυσμούς των πτηνών, θηρεύοντας αυγά, νεοσσούς, ακόμη και ενήλικα πουλιά. Η παρουσία τους θα μπορούσε να προκαλέσει τον όλεθρο στις ζωντανές αποικίες θαλασσοπουλιών του νησιού, οι οποίες είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα του νησιού.

Μόλις έλαβαν την αναφορά, οι τοπικοί υπεύθυνοι για την άγρια ζωή αντέδρασαν άμεσα. Έψαξαν την περιοχή για ίχνη, περιττώματα και σημάδια, έστησαν παγίδες με δόλωμα με φυστικοβούτυρο και εγκατέστησαν κάμερες για να προσπαθήσουν να καταγράψουν αποδείξεις για την ύπαρξη του αρουραίου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένα ίχνος του τρωκτικού.

«Γνωρίζουμε - επειδή το έχουμε δει σε άλλα νησιά και σε άλλες τοποθεσίες στην Αλάσκα και σε όλο τον κόσμο - ότι οι αρουραίοι αποδεκατίζουν απόλυτα τις αποικίες των θαλασσοπουλιών, οπότε η απειλή αυτή δεν είναι ποτέ μια απειλή που η κοινότητα θα έπαιρνε ελαφρά τη καρδία», δήλωσε η Lauren Divine, διευθύντρια του γραφείου διατήρησης του οικοσυστήματος της κοινότητας του νησιού.

