Μισοφαγωμένη σοκολάτα 124 ετών πρόκειται να βγει σε δημοπρασία για ένα μεγάλο ποσό: H «ρομαντική» ιστορία πίσω από την αξία της

Μια πλάκα σοκολάτας ηλικίας άνω του ενός αιώνα βρίσκεται μεταξύ των αντικειμένων που θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ένας Βρετανός στρατιώτης που υπηρετούσε στις αποικίες για πολλά χρόνια έστειλε το 1900 μια σοκολάτα στη σύζυγό του.

Μπορεί να ακούγεται απίθανο αλλά 124 χρόνια αργότερα, η μπάρα σοκολάτας είναι σχεδόν άθικτη - και πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για πάνω από 1.000 δολάρια, σύμφωνα με το SWNS.

