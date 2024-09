Αστυνομικοί στην Ισλανδία πυροβόλησαν σπάνια πολική αρκούδα: Έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Η αρκούδα θανατώθηκε κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Ισλανδίας μετά από διαβούλευση της τοπικής αστυνομίας με την εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος.

Σε ένα σπάνιο και τραγικό γεγονός, μια πολική αρκούδα που έφτασε σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Ισλανδία, πυροβολήθηκε από την αστυνομία αφού θεωρήθηκε επικίνδυνη για τον τοπικό πληθυσμό. Η απόφαση ελήφθη αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι το ζώο αποτελούσε άμεση απειλή για μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν μόνη της σε ένα εξοχικό σπίτι στην περιοχή Westfjords της χώρας.

Η αρκούδα θανατώθηκε κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Ισλανδίας μετά από διαβούλευση της τοπικής αστυνομίας με την εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία συμβούλευσε κατά της μετεγκατάστασης του ζώου. Ο Helgi Jensson, επικεφαλής της αστυνομίας των Westfjords, εξέφρασε τη λύπη του για το αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που μας αρέσει να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση ... η αρκούδα βρισκόταν πολύ κοντά σε ένα εξοχικό σπίτι. Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα εκεί μέσα».

Σύμφωνα με τον Jensson, η γυναίκα, η οποία ήταν μόνη της στο σπίτι, φοβήθηκε και κλειδώθηκε στον επάνω όροφο καθώς η αρκούδα έψαχνε τα σκουπίδια της. Μέσα στον πανικό της, επικοινώνησε μέσω δορυφορικής σύνδεσης με την κόρη της στο Ρέικιαβικ για να ζητήσει βοήθεια. Παρά το γεγονός ότι είχε κλειδωθεί με ασφάλεια μέσα στο σπίτι, ο δυνητικός κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος.

Αν και οι πολικές αρκούδες δεν είναι ιθαγενείς στην Ισλανδία, περιστασιακά παρασύρονται στην ξηρά με παγόβουνα από τη Γροιλανδία. Η Anna Sveinsdóttir, διευθύντρια επιστημονικών συλλογών στο Ισλανδικό Ινστιτούτο Φυσικής Ιστορίας, εξήγησε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν εντοπιστεί αρκετά παγόβουνα στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Ισλανδίας, αυξάνοντας την πιθανότητα να φτάσουν αρκούδες στην περιοχή.

Αν και οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες, η απώλεια των πάγων της Αρκτικής λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει αναγκάσει περισσότερες πεινασμένες αρκούδες να βγουν στην ξηρά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης ανθρώπου-ζώου.

Αυτό το περιστατικό στην Ισλανδία αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη συμπεριφορά της άγριας ζωής, καθώς οι πολικές αρκούδες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους.

A rare Polar Bear showed up on the shores of Iceland. Police shot it! 🤬



Authorities considered it a threat to residents in Westfjords.



It was the first one seen in the country since 2016. pic.twitter.com/HQhXZBmMF4