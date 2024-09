Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού.

Μία επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, με τις αρχές να προχωρούν στην «προσωρινή» εκκένωση περισσότερων από χίλιους κατοίκους, ακόμα κι αν δεν έχει ανακοινωθεί, προς το παρόν, κανένας τραυματισμός, έγινε σήμερα γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη.

Πλήγματα με drone διεξήχθησαν επίσης στην περιφέρεια Τβερ, βορειότερα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων προς το παρόν. Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και η πτώση των συντριμμιών «προκάλεσε» μια πυρκαγιά στην περιοχή Τιχαρέτσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Η περιφέρεια Κρασνοντάρ είναι κοντά στην Ουκρανία, από την οποία χωρίζεται με τη θάλασσα του Αζόφ. Η επίθεση με τα ντρόουν «δεν προκάλεσε θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης Κοντρατίεφ.

Όμως, οι αρχές αποφάσισαν την «προσωρινή» εκκένωση ανθρώπων που κατοικούν στο χωριό Κουμπάν, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Χίλιοι διακόσιοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν, διευκρίνισε στη συνέχεια ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέρριψε 18 drone πάνω από την περιφέρεια Κρασνοντάρ και 16 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα.

Άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιφέρεια Τβερ. Η κυκλοφορία σε έναν αυτοκινητόδρομο διακόπηκε, προτού επαναληφθεί το μεσημέρι τοπική ώρα, έγινε γνωστό από τις περιφερειακές αρχές στο Telegram.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Τορόπετς, είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τβερ, Ιγκόρ Ρουντένια. Συνολικά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέρριψε 101 ουκρανικά ντρόουν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο έκανε γνωστό πως διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια επίθεση «εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που στηρίζουν το έργο των επιχειρήσεων του στρατιωτικού-βιομηχανικού τομέα» στην Ουκρανία.

«Όλοι οι στόχοι του πλήγματος επιτεύχθηκαν», συμπλήρωσε σε ένα δελτίο Τύπου.