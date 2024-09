«50 ράμματα στο κεφάλι»: Σοκάρει η εικόνα αθλητή που πήγε στην προπόνηση μια εβδομάδα μετά από σοβαρό χειρουργείο

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η εικόνα του Gary Rohan, αστέρα του AFL, ο οποίος εμφανίστηκε στην προπόνηση μια εβδομάδα μετά από ένα σοβαρό χειρουργείο.

Μια σοκαριστική εικόνα του αστέρα του AFL (Australian Football League) Gary Rohan έχει αφήσει άναυδους τους φίλους του αθλητισμού, αφού ο βετεράνος των Geelong Cats εντοπίστηκε να προπονείται με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, μόλις μια εβδομάδα μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε για κάταγμα στο κρανίο.

Ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος υπέστη τον τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός ημιτελικού της VFL, εθεάθη να έχει μια φρικτή ουλή σε όλο του το κεφάλι, η οποία συγκρατείται από 50 ορατούς συνδετήρες.

Ο τραυματισμός του Rohan σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου της ήττας των Geelong στον ημιτελικό με τη Southport, όπου δέχτηκε μια τυχαία αγκωνιά στο κεφάλι. Παρά τη σοβαρότητα του χτυπήματος, ο Rohan μπόρεσε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς βοήθεια και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν αργότερα τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο οποίος απαιτούσε χειρουργική επέμβαση.

Τη Δευτέρα, ο Rohan έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στην προπόνηση, συμμετέχοντας σε ασκήσεις, καθώς οι συμπαίκτες του προετοιμάζονταν για τον προκριματικό τελικό με την Brisbane στο MCG. Αν και είναι απίθανο ο Rohan να παίξει ξανά αυτή τη σεζόν, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο με έναν τόσο σημαντικό τραυματισμό προκάλεσε σοκ τόσο στην κοινότητα του AFL όσο και στους διεθνείς φιλάθλους του αθλητισμού.

Veteran Geelong Cats player Gary Rohan was photographed at training one week after suffering a skull fracture while playing in the VFL. READ MORE: https://t.co/7nblF25IFS pic.twitter.com/C6PnKYlGQj

Μια φωτογραφία του Rohan με τα συρραπτικά στο κεφάλι μοιράστηκε από το αμερικανικό αθλητικό δίκτυο ESPN και η αντίδραση ήταν άμεση. Οι οπαδοί εξέφρασαν τη δυσπιστία και την ανησυχία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα έγινε έκτοτε viral, τραβώντας την προσοχή από όλες τις γωνιές του αθλητικού κόσμου.

Gary Rohan on ESPN is wild 🔥



The veteran Geelong forward returned to training just a week after fracturing his skull in the VFL. Though ruled out of Saturday’s prelim against Brisbane, he turned out at training showing the scars of the operation.



📸 @espn @garyrohan16 pic.twitter.com/bYg97WEYaJ