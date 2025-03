Λαοθάλασσα στην Κωνσταντινούπολη για Ιμάμογλου: Πάνω από 2 εκατ. οι διαδηλωτές πλημμύρισαν την Τουρκία (vid)

Εκατομμύρια κόσμος «πλημμύρισε» την Κωνσταντινούπολη για τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η λαοθάλασσα διαδηλωτών που απαιτούν την αποφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου και διεκδικούν ένα δημοκρατικότερο καθεστώς, συνεχίζεται ακάθεκτη, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Πόλης, μετά από κάλεσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), σύμφωνα με την ΕΡΤ.

BREAKING: People are allegedly being suspended on X in Turkey for posting videos of these protests against Erdoğan’s corrupt and repressive regime.



Keep sharing everywhere. pic.twitter.com/3bm3XGNn35