Μυστήριο με τους βομβητές της Χεζμπολάχ: Ειδικοί ψάχνουν απαντήσεις για το μεγάλο χακάρισμα (vid)

Απαντήσεις αναζητά η Χεζμπολάχ για το χτύπημα στους βομβητές των μελών της - Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται.

Η Χεζμπολάχ ορκίστηκε να προβεί σε αντίποινα κατά του Ισραήλ μετά την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών που χρησιμοποιούν τα μέλη της σε ολόκληρο τον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και να τραυματιστούν σχεδόν 3.000 μετά την πρωτοφανή επίθεση.

Οι εκρήξεις ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας περίπου στις 15:45 τοπική ώρα (13:45 BST) την Τρίτη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό να βγαίνει από τις τσέπες των ανθρώπων, πριν δουν μικρές εκρήξεις που ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς.

Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν για περίπου μία ώρα μετά τις αρχικές εκρήξεις, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αμέσως μετά, δεκάδες άνθρωποι άρχισαν να καταφθάνουν στα νοσοκομεία σε ολόκληρο τον Λίβανο, με μάρτυρες να αναφέρουν σκηνές μαζικής σύγχυσης.

