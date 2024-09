Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες είδαν ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου τα νοσοκομεία απηύθυναν εκκλήσεις για αίμα.

Εκατοντάδες μέλη της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων μαχητές και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα σοβαρά όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν εξερράγησαν, όπως δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» την οποία έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Paging Hezbollah… Oh, wait. 🎇🇮🇱💪💣



The reports are absolutely crazy.



Israel managed to detonate hundreds of communication devices of Hezbollah terrorists all at the same time and across all of Lebanon.



Reports of many of them eliminated and many others severely injured.… pic.twitter.com/OVVv9dx7ZZ — Hillel Fuld (@HilzFuld) September 17, 2024

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές εκρήξεις.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε πως εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

BREAKING | Over 1,000 injured, including a child killed, and multiple Hezbollah members wounded in a series of coordinated 'pager explosions' in Lebanon and Syria. Iranian media confirm that the Iranian Ambassador in Beirut is among the injured. The explosions have caused… pic.twitter.com/ulPaxuuUzc — The Cradle (@TheCradleMedia) September 17, 2024

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, δεκάδες μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου τραυματίστηκαν από ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους σε διάφορα προπύργια της οργάνωσης. Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο AFP πως επρόκειτο για «ισραηλινή πειρατεία».

The explosion caused this much damage on a dresser. Imagine what it did in the pockets of Hezbollah members. pic.twitter.com/Dt94ztaxRd September 17, 2024

«Δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού», προπύργιο της ισλαμιστικής οργάνωσης, και «στον νότιο Λίβανο από έκρηξη των βομβητών τους», δήλωσε μια άλλη πηγή προσκείμενη στο κόμμα.

Ανταποκριτής του AFP στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, προπύργιο επίσης της Χεζμπολάχ, έκανε λόγο επίσης για "δεκάδες τραυματίες" κατά την έκρηξη των βομβητών τους σε αυτή την περιοχή.

WOW! Perhaps as many as “Thousands” of pagers belonging to Hezbollah militants have blown up at the same time in Lebanon and Syria. Iran’s ambassador to Lebanon was wounded as well. pic.twitter.com/el18rYO1d5 September 17, 2024

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για ένα «συμβάν ασφαλείας χωρίς προηγούμενο που σημειώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού καθώς και σε πολλές περιοχές του Λιβάνου» αποδίδοντάς το στον ισραηλινό «εχθρό».

Πρόσθεσε πως «το σύστημα των βομβητών υπέστη πειρατεία μέσω της υψηλής τεχνολογίας».