Η Brie Larson θα υποδυθεί την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή: Θα κάνει ντεμπούτο στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου

Η βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε «ενθουσιασμένη» τόσο με το ρόλο της όσο και με τους συντελεστές της παράστασης.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Brie Larson θα κάνει το ντεμπούτο της στο West End του Λονδίνου με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

Στο αριστούργημα του μεγάλου τραγικού ποιητή η ηρωίδα διατηρεί ζωντανή την ανάμνηση του φόνου του πατέρα της παρακαλώντας τους θεούς να βοηθήσουν στην τιμωρία των δολοφόνων του. Στη ψυχή της κυριαρχεί η θλίψη, το πένθος, η ανάγκη για επιβίωση και η δίψα για εκδίκηση.

Όταν επιτέλους επιστρέφει ο αδελφός της ο Ορέστης, τον ωθεί στο έργο της τιμωρίας με μία τρομακτική κατάληξη. Η διασκευή είναι της Καναδής ποιήτριας, Anne Carson, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του πολυβραβευμένου Ντάνιελ Φις (Daniel Fish), σύμφωνα με το Variety.

🎭 #ElektraPlay 📍 West End, London 🗓️ January - April 2025 🎟️ On sale October 2, https://t.co/90AIhAxtav ❌⭕️ pic.twitter.com/DHgrW0y6n3

Η βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε «ενθουσιασμένη» τόσο με το ρόλο της όσο και με τους συντελεστές της παράστασης.

Το έργο, σε παραγωγή της Empire Street Productions, θα ανέβει στη σκηνή του Theatre Royal Brighton από τις 13 έως τις 18 Ιανουαρίου του 2025 και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο The Duke of York's Theatre του Λονδίνου από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 12 Απριλίου.

Brie Larson to make her West End debut in revenge tragedy Elektra https://t.co/zZbhoDfMbb