Το κορυφαίο μοντέλο του OnlyFans έδειξε σε stream το απίστευτο ποσό που έβγαλε από την πλατφόρμα μέσα σε τρία χρόνια (vid)

Η No1 δημιουργός περιεχομένου στο Only Fans αποκάλυψε πόσα χρήματα έχει βγάλει τα τελευταία τρία χρόνια και το ποσό ζαλίζει...

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κρατούν «κλειστά τα χαρτιά» τους όταν πρόκειται για τα χρήματα που έχουν κερδίσει από διαδικτυακές πλατφόρμες και τυχερά παιχνίδια. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον για την Corinna Kopf, αφού όλος ο κόσμος γνωρίζει πόσα λεφτά έχει στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το 28χρονο μοντέλο του OnlyFans, συμμετείχε σε συζήτηση στο Twitch με τον Youtuber Stable Ronaldo και, όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα περίεργα αιτήματα των συνδρομητών της και το εισόδημά της.

Για όσους δεν την γνωρίζουν, η Corinna Kopf είναι η Νο1 δημιουργός περιεχομένου στο Only Fans και έγινε γνωστή στον κόσμο του διαδικτύου ως το «pouty girl» λόγω της συμμετοχής της στο «vlog squad» του David Dobrik το 2016. Στη συνέχεια, η Corinna έγινε δημοφιλής στους gamers, αφού έκανε άπειρες ώρες strema παίζοντας Fortnite, ενώ λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans και μέσα σε λίγους μήνες είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να εκτοξεύεται.

Η δημιουργός ερωτικού περιεχομένου είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο του 2022 ότι κατά τη διάρκεια των «καλών» μηνών συγκεντρώνει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης της με τον Stable Ronaldo - ο οποίος είναι γνωστός gamer και μέλος της FaZe Clan - η Corinna εξήγησε ότι έχει προσφέρει στα μέλη της οικογένειάς της μια σειρά από supercars.

Είπε χαρακτηριστικά: «Αγόρασα στον πατέρα μου ένα GMC Denali. Αγόρασα στη μητριά μου ένα Audi A4, αγόρασα στον αδελφό μου... ειλικρινά το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω αγοράσει ποτέ, το οποίο ήταν ένα Hyundai Elantra ή κάτι τέτοιο. και έκανα δώρο στη γιαγιά μου ένα Jeep Grand Cherokee». Όπως καταλαβαίνουμε, η Corina βγάζει αρκετά χρήματα.. Το θέμα είναι πόσα;

Stable Ronaldo LEAKS that Corinna Kopf made $67 million since she started OF three years ago😳 pic.twitter.com/M93JvYIasO