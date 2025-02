Η στιγμή που τεράστια τρύπα «καταπίνει» αυτοκίνητο στις ΗΠΑ (vid)

Η σοκαριστική στιγμή που αυτοκίνητο στις ΗΠΑ πέφτει μέσα σε τρύπα μετά από διαρροή αγωγού.

Μια μεγάλη τρύπα που άνοιξε έπειτα από σπάσιμο αγωγού νερού ήταν η αφορμή να καταπιεί αυτοκίνητο στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Όπως αποτυπώνεται από τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από αυτό το... παράξενο γεγονός ο αγωγός νερού ο οποίος περνάει από το σημείο και έχει μήκος περίπου στα 15 εκατοστά έσπασε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό στην μέση του δρόμου και έτσι να καταπιεί το αυτοκίνητο.

Philadelphia Police Officer Steve Williams is taking it in stride as his Chevy Traverse has crashed through the street here in Port Richmond. He’s a @PhillyPolice in @PPD09Dist & so he has dealt with far worse. 1/3 pic.twitter.com/l7cwTjXjj3