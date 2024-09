O γνωστός σχολιαστής του ESPN, έχει 3.200.000 ακολούθους στο Instagram.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη με τον γνωστό σχολιαστή του ESPN, Shannon Sharpe.

Συγκεκριμένα, ο Shannon Sharpe πριν από δυο μέρες έκανε ένα live στο Instagram, όμως δεν είχε να κάνει με μπάσκετ και NBA, αλλά με τον ίδιο κατά την διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης που είχε και αξίζει να σημειωθεί πως έχει 3,2 εκατομμύρια ακολούθους.

Έτσι, αρκετοί από αυτούς, αν όχι όλοι, είδαν με ήχο και εικόνα τον γνωστό σχολιαστή να κάνει σεξ.

Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, όπως το abc45.com, αν και αρχικά υποστήριξε ότι ο λογαριασμός του στο Instagram παραβιάστηκε, τελικά παραδέχτηκε παραδέχτηκε ότι ήταν υπεύθυνος, λέγοντας ότι το μετέδωσε κατά λάθος.

JUST IN: ESPN’s Shannon Sharpe allegedly accidentally went live on Instagram while getting freaky and claims he was hacked



“Beware my [account] Instagram was hacked this morning, my team and I are working vigorously to figure this out.

-UNC” pic.twitter.com/i1Rn23X3pB