H Σμαράγδα Καλημούκου, η «Λίζα» από το «Λατρεμένοι μου γείτονες», αποκάλυψε πόσα έπαιρνε για κάθε επεισόδιο (vid)

Αποκάλυψε και γιατί σταμάτησε την υποκριτική και αν είδε ποτέ ερωτικά τον συμπρωταγωνιστή της.

H Σμαράγδα Καλημούκου, που υποδύθηκε την «Λίζα» στην σειρά του Mega «Λατρεμένοι μου γείτονες», παραχώρησε συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με λεμόνι».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα γυρίσματα, στους συμπρωταγωνιστές της αλλά και στα σχόλια που δέχεται ακόμα για την σειρά. Πλέον είναι ambassador μιας εταιρείας ρούχων για plus size.

Όπως ανέφερε, ντρέπεται πάρα πολύ όταν ακόμα και σήμερα, 17 χρόνια μετά, την σταματούν στον δρόμο για να της μιλήσουν για εκείνο τον ρόλο. Μάλιστα, είπε πως αρχικά είχε πάει ως παίκτρια στο ριάλιτι χορού «so you think you can dance», το 2006 και μετά από αυτό την κάλεσαν για το σήριαλ και στην αρχή νόμιζε πως της έκαναν πλάκα.

Αναφερόμενη στους συμπρωταγωνιστές της τόνισε πως ήταν εκπληκτικοί σαν συνάδελφοι και σαν ηθοποιοί και πως με τον παρτενέρ της στην σειρά, τον Δημήτρη Βλάχο στον ρόλο του Άρη, είχαν νιώσει άβολα στις πρώτες σκηνές με τα φιλιά αλλά στην συνέχεια τους «έβγαινε» πολύ ωραία όλο αυτό, ενώ είπε πως μιλάνε ακόμα διαδικτυακά κάποιες φορές.

Παράλληλα αποκάλυψε πως «σταμάτησα την υποκριτική επειδή -αν και είχα προτάσεις μετά το συγκεκριμένο σήριαλ- ήθελα να δώσω στην Λυρική για τον χορό και δεν προλάβαινα».

Πόσα χρήματα έπαιρνε για κάθε επεισόδιο

Η Σμαράγδα Καλημούκου δέχθηκε ερώτηση για τα χρήματα με τα οποία αμειβόταν ανά επεισόδιο και αποκάλυψε πως «έπαιρνα 300 ευρώ το επεισόδιο».

«Δεν είχα δει ποτέ ερωτικά τον συμπρωταγωνιστή μου όσο ήμουν στην σειρά, είχα σχέση τότε», τόνισε επίσης.