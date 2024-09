LH: Το ταξίδι της μόλις ξεκίνησε (vid)

Η ράπερ αυτή ξέρει που πατά και που βρίσκεται. Καθαρόαιμη ραπ καλλιτεχνική έκφραση. Ακούστε τη!

Η μουσική είναι μία και στη ραπ περιοχή χωράνε όλοι οι καλοί, οι δυνατοί και ευαίσθητοι καλλιτέχνες. Εντάξει, δημιουργούνται προσωπεία, η πόζα είναι έντονη και κυρίαρχη σε κάποιες περιπτώσεις και οι «μάχες» ενίοτε ξεφεύγουν. Και ναι, δεν σέβονται όλοι τις αρχές, την ιστορία, την καταγωγή και τους άγραφους κανόνες του είδους και ναι, προβάλλονται από τα ΜΜΕ και ξεπουλάνε. Και ναι, αυτό είναι άδικο γι’ αυτούς που μένουν πιστοί στη ρίμα, στο κρίμα και δεν προσκυνάνε το χρήμα. Και εντάξει, τα «γκάνια», τα «μαχαίρια», αυτοί που μετράνε το cash, αυτοί που κερνάνε τσαμπουκά και gangsta ύφος, έχουν τη γοητεία και την απήχησή τους. Ο κόσμος της ραπ, όμως, ζητά τα απλά, τα άμεσα και αυτά που ταράζουν τις αισθήσεις και μετακινούν λίγο τον ανθρώπινο πυρήνα. Ξέρετε, αυτή την περιοχή που μας κάνει ανήσυχους, σκεπτόμενους και δυνατούς. Θέλετε να το τοποθετήσουμε πάνω σε boom bap έκφραση, θέλετε ένα «μπιτ» σταθερό, καθαρό κι ένα flow που μεγαλώνει τις νότες και μεγεθύνει τα λόγια, θέλετε το old school ύφος; Όταν ο ράπερ έχει αυτές τις βάσεις και πάνω εκεί εξελίσσει την καλλιτεχνία του, τότε σεβόμαστε, μένουμε και ακούμε ό,τι έχει να μας πει. Τέτοια περίπτωση είναι η ράπερ που παρουσιάζουμε σήμερα. Το ταξίδι της LH έχει ξεκινήσει.

Έχει κάτι να πει



Η ανακάλυψη ενός καλλιτέχνη, μιας καλλιτέχνιδας εν προκειμένω, που κάτι έχει να πει, είναι ένα μικρό θαύμα στις μέρες μας. Ναι, στην κοινωνία υπάρχουν ερεθίσματα, αφορμές, όμως η ιδιώτευση, ο ατομισμός και η αδιαφορία κυριαρχούν. Όταν, λοιπόν, εντοπίζεις αυτούς/ες που έχουν μια αλήθεια να σου προσφέρουν, τότε κάθεσαι και τους ακούς. Η LH είναι τέτοια περίπτωση. Η ραπ έκφραση-κλισέ λέει πως το κρατάει αληθινό. Ας πούμε ότι η κοπέλα ξέρει να σέβεται, δεν διαλέγει τον εύκολο δρόμο και αναζητά την ουσία στην έκφραση. Και ο ραπ λόγος είναι η αντήχηση και το καθρέφτισμα των όσων ζούμε, βιώνουμε, βλέπουμε, ακούμε. Το να μεταφέρεις το βίωμα στον ρυθμό αυτής της μουσικής φαντάζει εύκολο. Θα πιάσεις το μικρόφωνο και θα «φτύσεις» ρίμες γεμάτες πάθος και ειλικρίνεια. Όχι. Δεν είναι έτσι. Η εσωτερική διαδικασία πρέπει να είναι έντονη, σχεδόν βασανιστική και την ίδια στιγμή να διατηρείται το θάρρος και το χαμογελαστό πρόσωπο. Ακούγοντας τη LH να ραπάρει, νιώθεις την ανηφορική πορεία που βγάζει στο μεγάλο ξέφωτο. Έχει μοχθήσει εντός της και όταν καταλήγει στον στίχο και στο μπιτ, τότε σου δίνει τα κομμάτια της με χάρη, στυλ κι ένα χαρούμενο-αποφασιστικό πρόσωπο. Πώς να μη τη σεβαστείς και πώς να μη την ακούσεις;

Ραπάρει πάνω στις αρχές του είδους



Την LH τη βρήκαμε (ή μας βρήκε) μέσα από το ντοκιμαντέρ «Rap is Rap», της Αγγελίνας Δημητριάδη. Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι αυτή η ραπ καλλιτέχνιδα ξέρει να «πατάει» πάνω στο μπιτ και να εκτοξεύει τις ρίμες της με σιγουριά. Ακούγοντας προσεχτικά τα κομμάτια της [σ.σ τα βρίσκετε σε Spotify, YouTube] καταλαβαίνεις ότι η άνεση, η ευαισθησία, η αγωνία και η σωστή δόση επιθετικού ύφους είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν. Ο μουσικός δρόμος είναι κυρίως η σιγουριά και η ώθηση του boom bap. Πάνω σε αυτόν ξεδιπλώνει το flow και τους ανήσυχους στίχους της. Η σοβαρότητα των προσωπικών, κοινωνικών, μηνυμάτων συνδυάζεται με την εύθυμη και σίγουρη διάθεση, ενώ υπάρχουν δοκιμές και σε πιο μελωδικές γραμμές. Η LH ραπάρει πάνω στις αρχές και τις αξίες του είδους. Ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αντίσταση, συντροφικότητα. Αυτό το ραπ έχει μάθει και αυτό προσπαθεί να υπηρετήσει. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν έξι κομμάτια της και όλα όσα γράψαμε θα τα βρείτε σε αυτά. Η σιγουριά, η χαρά της, η ανησυχία της είναι διοχετευμένη στα «Stress and the city», «Bijo», «Loca», «Martini», «Λεπίδα», «Θέμα επιλογής». Βασικός παραγωγός της ο Millisec. H LH έχει πολλά να δώσει στον χώρο του ραπ και θα περιμένουμε με λαχτάρα κάθε της δημιουργία.

*Την LH τη βρίσκετε σε Spotify, YouTube, Instagram

**Η φωτογραφία από τη σελίδα της στο Spotify