Άκαρδη κόρη εκμεταλλεύτηκε τη νόσο της μητέρας της: Απέσπασε τεράστιο ποσό και το σπατάλησε στα σκυλιά της

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας κόρης που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η μητέρα της έπασχε από Αλτσχάιμερ και της απέσπασε τις οικονομίες της.

Μια κόρη που έκλεψε 216.000 λίρες από την ηλικιωμένη μητέρα της που έπασχε από Αλτσχάιμερ για να κάνει σπατάλες στα δύο σκυλιά της και να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, φυλακίστηκε.

Η Luana Dougherty, μια 50χρονη νοσοκόμα, εκμεταλλεύτηκε τη θέση της για να αποσπάσει τις οικονομίες της μητέρας της, Margaret Trimmer, αφού είχε ήδη λάβει μερίδιο 125.000 λιρών από την πώληση του σπιτιού της μητέρας της.

