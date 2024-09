Περίπου 40-50 PS5 games θα αναβαθμιστούν οπτικά για το PS5 Pro τον Νοέμβριο

Τα PS5 games θα παίζουν καλύτερα στο PS5 Pro!

H Sony παρουσίασε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου το PS5 Pro και μέσα σε αυτά που παρουσίασε είναι η σαφώς καλύτερη κατάσταση στην οποία θα παίζουν τα games στη νέα κονσόλα.

Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε πως σχεδόν 40-50 PS5 games θα είναι έτοιμα να λάβουν το σχετικό update με τη διάθεση του PS5 Pro στις 7 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να «τρέχουν» καλύτερα.

Η πληροφορία ήρθε από συζήτηση του αρχιτέκτονα του PS5, Mark Cerny, με την ιστοσελίδα CNET και προς το παρόν έχουμε επίσημα μόνο τα 13 από αυτά τα games που είναι τα εξής:

• Alan Wake 2

• Assassin's Creed: Shadows

• Demon's Souls

• Dragon’s Dogma 2

• Final Fantasy 7 Rebirth

• Gran Turismo 7

• Hogwarts Legacy

• Horizon Forbidden West

• Marvel's Spider-Man 2

• Ratchet & Clank: Rift Apart

• The Crew Motorfest

• The First Descendant

• The Last of Us Part 2 Remastered

Το PS5 Pro αναμένεται στις 7 Νοεμβρίου με τιμή €799,99 και σκληρό δίσκο 2ΤΒ SSD.