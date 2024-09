Σπίτι βγαίνει «στο σφυρί» με απίστευτη τιμή πώλησης: Η αγγελία που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Μια αγγελία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου για αρκετούς λόγους.

Ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια βγήκε σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης μόλις 10 λίρες (12 ευρώ), αλλά υπάρχει μια σημαντική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι πιθανοί αγοραστές. Το σπίτι που βρίσκεται στο Ventnor στο Isle of Wight, είναι επικίνδυνα κοντά στην άκρη ενός γκρεμού λόγω μιας πρόσφατης κατολίσθησης, καθιστώντας το μια επικίνδυνη επένδυση παρά την απίστευτα χαμηλή τιμή του.

Τον Δεκέμβριο του 2023, περίπου 40 στρέμματα γης στην περιοχή κατέρρευσαν, αναγκάζοντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από 20 ακίνητα. Έκτοτε, μόνο ένας μικρός αριθμός μπόρεσε να επιστρέψει.

Two-bedroom house on sale for just £10 – but there's a catch https://t.co/HtJNmWzsbI