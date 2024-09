Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που οι «δράκοι» της Ουκρανίας πυρπολούν την πρώτη γραμμή της Ρωσίας (vid)

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τη χρήση των «Dragon Drone» να ρίχνουν λιωμένο μέταλλο, γνωστό ως θερμίτη, σε θέσεις που κατέχονται από τη Ρωσία.

Μια σειρά από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων στο Telegram από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη, δείχνουν τα χαμηλά ιπτάμενα «dragons drones» να ρίχνουν χείμαρρους φωτιάς -στην πραγματικότητα λιωμένο μέταλλο, γνωστό ως θερμίτη.- πάνω σε ρωσικές θέσεις.

Ο θερμίτης, ένα καυτό μείγμα σκόνης αλουμινίου και οξειδίου του σιδήρου, μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως και 2500 βαθμούς Κελσίου ανάλογα το μείγμα μετάλλων που θα χρησιμοποιηθεί, ικανό να κάψει σχεδόν οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και οχημάτων.

Ο θερμίτης μπορεί εύκολα να κάψει σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του μετάλλου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης.. Ο θερμίτης ανακαλύφθηκε από έναν Γερμανό χημικό τη δεκαετία του 1890 και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη συγκόλληση σιδηροδρομικών γραμμών.

Ukraine’s thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.



In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.



Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC