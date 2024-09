Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο έπληξε με drone αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας

Η ουκρανική πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο Reuters ότι την επιχείρηση διεξήγαγε η SBU, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έπληξε με drone αποθήκη πυρομαχικών στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ουκρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτοντας ότι το Κίεβο εκτιμά ότι η αποθήκη αυτή χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά πυρομαχικών και εξοπλισμού στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Αλεξάντρ Γκούσεφ, κυβερνήτης της Βορονέζ, επεσήμανε στο Telegram ότι "εκρηκτικά αντικείμενα" πυροδοτήθηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Οστορογκόζκι.

Ukrainian forces struck a large ammunition warehouse in Soldatskoe, Voronezh region, in Russia. Videos show huge fires and secondary explosions. The NASA FIRMS map confirms that a large fire is raging in this depot. pic.twitter.com/TmcNKqXAq0