Μια ξαφνική και σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη Ρώμη αργά το βράδυ της Τρίτης (3/9). Κεραυνός προκάλεσε ζημιές στην αρχαία αψίδα του Κωνσταντίνου, η οποία βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από το Κολοσσαίο.

Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές αρχές, ο κεραυνός έριξε ένα κομμάτι πέτρας από το μνημείο του 4ου αιώνα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά οικοδομήματα της Ρώμης. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό και όλα τα συντρίμμια συλλέχθηκαν για αξιολόγηση.

Η Αψίδα του Κωνσταντίνου, που χτίστηκε για να τιμήσει τη νίκη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α' στη μάχη της Γέφυρας της Μιλβίας το 312 μ.Χ., βρισκόταν σε στάδιο ανακαίνισης όταν χτύπησε η καταιγίδα. Ο επόπτης του αρχαιολογικού πάρκου του Κολοσσαίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα μετατοπιστούν τώρα και θα επικεντρωθούν στις επισκευές.

Scaffolding goes up around Rome's Arch of Constantine which was damaged after being struck by lightning during a violent storm, breaking off fragments from the south-western part of the cornice. The detached fragments were retrieved and will be reattached to the ancient monument. pic.twitter.com/7oiMClXZ65