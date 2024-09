Βιταμίνη B12: Τα αθώα συμπτώματα που δείχνουν ότι έχεις έλλειψη

H βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και για τη σύνθεση του DNA. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 προκαλεί πτώση του αιματοκρίτη και σημαντικές νευροψυχιατρικές διαταραχές.

Τι βλάβη μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη βιταμίνης Β12; Σκεφτείτε το εξής: Κατά τη διάρκεια δύο μηνών, ένας 62χρονος άνδρας εμφάνισε μούδιασμα και ένα περίεργο αίσθημα «τσιμπήματος» στα χέρια του, δυσκολευόταν να περπατήσει, είχε σοβαρό πόνο στις αρθρώσεις, άρχισε να κιτρινίζει και σταδιακά να λαχανιάζει. Η αιτία ήταν η έλλειψη βιταμίνης Β12 στην κυκλοφορία του αίματός του, σύμφωνα με τους γιατρούς από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης που συνδέεται με το Χάρβαρντ και δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine.

Οι ειδικοί που σχολίασαν το συγκεκριμένο ιατρικό άρθρο εξήγησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν χειρότερα, καθώς η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά κατάθλιψη, παράνοια και απώλεια μνήμης.

Βιταμίνη Β12: Γιατί είναι σημαντική

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τη βιταμίνη Β12 για να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, νεύρα, DNA και να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Ο μέσος ενήλικας πρέπει να λαμβάνει 2,4 μικρογραμμάρια την ημέρα. Όπως οι περισσότερες βιταμίνες, η Β12 δεν μπορεί να παραχθεί από τον οργανισμό. Αντ' αυτού, πρέπει να λαμβάνεται από τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα.

Και εκεί έγκειται το πρόβλημα: Μερικοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετή βιταμίνη Β12 για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ άλλοι δεν μπορούν να απορροφήσουν αρκετή, όση ποσότητα και αν προσλαμβάνουν. Ως αποτέλεσμα, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι σχετικά συχνή.

Βιταμίνης Β12: Που οφείλετε η ανεπάρκεια της

Υπάρχουν πολλές αιτίες για την ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12. Παραδόξως, δύο από αυτές είναι πρακτικές και έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της υγείας: η χορτοφαγική διατροφή και η χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους.

Τα φυτά δεν παράγουν βιταμίνη Β12. Τα μόνα τρόφιμα που την παρέχουν είναι το κρέας, τα αυγά, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλα τρόφιμα από ζώα. Οι αυστηροί χορτοφάγοι και οι vegans διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν ανεπάρκεια Β12.

Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β12, επειδή η επέμβαση παρεμβαίνει στην ικανότητα του οργανισμού να εξάγει τη βιταμίνη Β12 από τα τρόφιμα.

Βιταμίνης Β12: Συμπτώματα ανεπάρκειας

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να αναπτύσσεται αρκετά αργά, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να εμφανίζονται σταδιακά και να εντείνονται με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σχετικά γρήγορα. Δεδομένης της σειράς των συμπτωμάτων που μπορεί να προκαλέσει μια ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η κατάσταση μπορεί να αγνοηθεί ή να συγχέεται με κάτι άλλο. Τα συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 μπορεί να περιλαμβάνουν: