Σπάνιο νόμισμα από το 1776 που βρέθηκε στον πάτο κονσέρβας και πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για ένα απίστευτο ποσό

Δημοπράτης ανακάλυψε τυχαία ένα σπάνιο νόμισμα από την εποχή της ανεξαρτησίας της Αμερικής.

Ένα μοναδικό αντικείμενο που αξίζει χιλιάδες ευρώ βρέθηκε πρόσφατα στον πάτο μιας κονσέρβας. Το Wotton Auction Rooms, ένας οίκος δημοπρασιών που εδρεύει στο Gloucestershire της Αγγλίας, βρήκε τυχαία ένα παλιό νόμισμα κατά την αξιολόγηση διάφορων αντικειμένων που έφερε ένας ιδιώτης πωλητής.

Ο δημοπράτης Joseph Trinder δήλωσε ότι το νόμισμα έχει διάμετρο 38 χιλιοστών και είναι κατασκευασμένο από κασσίτερο, ενώ φαίνεται να κόπηκε το 1776, σύμφωνα με το SWNS.

«Αυτό το νόμισμα είναι από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στην καριέρα μου και είναι κάτι που κάθε δημοπράτης ελπίζει να βρει», δήλωσε επίσης ο Trinder.

Το νόμισμα είχε περιορισμένη παραγωγή και είχαν κοπεί μόνο 6.000 κομμάτια, ενώ σήμερα υπάρχουν μόλις 100 σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γεγονός κάνει την αξία του τεράστια , ανέφερε το SWNS.

