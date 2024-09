Δύτες εξερεύνησαν ένα τεράστιο υποβρύχιο βουνό και ανακάλυψαν 20 σπάνια θαλάσσια πλάσματα (vid)

Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, οι ειδικοί παρατήρησαν τουλάχιστον 20 είδη θαλάσσιων πλασμάτων που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν!

Καλύπτουν σχεδόν το 70 τοις εκατό της επιφάνειας του πλανήτη μας. Ωστόσο, οι περισσότεροι ωκεανοί της Γης είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοι, με το 95% των υδάτων μας να αποτελεί ακόμη ένα τεράστιο μυστήριο.

Πρόσφατα, επιστήμονες και δύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν την κορυφογραμμή Νάζκα, όπου ανακάλυψαν ένα τεράστιο υποθαλάσσιο βουνό γεμάτο ζωή.

Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, οι ειδικοί παρατήρησαν τουλάχιστον 20 είδη θαλάσσιων πλασμάτων που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν!

Απίστευτα υποθαλάσσια πλάνα δείχνουν αυτά τα πλάσματα, με τους χρήστες των social media να είναι εντυπωσιασμένοι.

Το νέο υποθαλάσσιο βουνό ανακαλύφθηκε από μια ομάδα ωκεανογράφων του Ινστιτούτου Ωκεανών Σμιντ, καθώς εξερευνούσαν την κορυφογραμμή Νάζκα - μια υποθαλάσσια οροσειρά 1500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χιλής.

Χρησιμοποιώντας υποβρύχια ρομπότ, η ομάδα μπόρεσε να χαρτογραφήσει το τεράστιο βουνό και να κινηματογραφήσει κάποια από τα πλάσματα που ζουν εκεί.

Αποκαλύφθηκε ένας παρθένος κοραλλιογενής κήπος έκτασης περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων - περίπου όσο τρία γήπεδα τένις.

Διαπιστώθηκε ότι αυτά τα κοράλλια βαθιάς θάλασσας παρέχουν καταφύγιο σε μια σειρά ασυνήθιστων οργανισμών, όπως πετρόψαρα, εύθραυστα αστέρια και βασιλικά καβούρια.

Δείτε τα εντυπωσιακά πλάνα:

The underwater mountains comprising the Nazca and Salas y Gómez Ridges host amazingly diverse life forms. The #NazcaHighSeas expedition brought a team of scientists to map the area & characterize the biodiversity there. Watch the full video: https://t.co/lduHPHEj2u pic.twitter.com/NQ3svUZF5G